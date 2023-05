La saga des pâtes

Il n’y a pas qu’en Italie que les pâtes sont reines ! En France aussi, on en raffole. Nathalie Helal nous invite au royaume des pâtes et nous donne plein de bons conseils pour bien les choisir et les accompagner.

Les pâtes, on en raffole, et même si en France, on est loin des 60 % d’Italiens à en manger chaque jour, elles composent néanmoins très souvent nos repas. Fraîches, sèches ou farcies, cuites dans un bouillon ou une sauce, parfois frites, ou simplement enrobées de beurre et saupoudrées d’un nuage de fromage râpé, elles sont aimées de tous. Faciles à cuisiner, en solo ou en famille, elles séduisent par la variété de leurs formes, saveurs et couleurs, sans oublier l’infinité de leurs accompagnements. Selon notre budget, les pâtes peuvent s’adapter à toutes les circonstances du quotidien : des coquillettes ou des spaghettis « qui dépannent » quand le réfrigérateur est vide, aux sublimes pâtes aux truffes, elles sont présentes sur tous les continents et cuisinées selon les moyens du bord, les traditions locales et le niveau de créativité de chacun. À écouter Passion pizza Quelles pâtes choisir ? Sont-elles plus que jamais le recours idéal dans un contexte marqué par l’inflation ? Est-il intéressant de les fabriquer soi-même ou faut-il faire confiance aux mentions indiquées sur les paquets ? Quelles sauces et quelles garnitures utiliser pour changer des éternelles bolognaises et autres sauces tomate ? Pour nous raconter cette incroyable saga des pâtes, Nathalie Helal a invité : - Julie Andrieu, journaliste culinaire, auteure de livres de cuisine, a publié récemment Pasta, 70 recettes pour en faire tout un plat , aux éditions Marabout ; - Luana Belmondo , la cuisinière italienne préférée des Français, a créé sa propre gamme de produits italiens, en vente chez Monoprix, et collabore également avec la chaîne de restaurants italiens Volfoni ; - et Julien Serri, à la fois chef cuisinier et pizzaiolo, propriétaire de Magna , une enseigne de street food où la pizza est reine, Magna, au 48, rue Notre-Dame de Lorette, dans le 9e arrondissement de Paris, vient d'ouvrir un nouveau concept inspiré de l’histoire des casse-croûtes italiens, Baciato.