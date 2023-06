La saison des pique-niques

Avec les beaux jours et les vacances, voici le temps des pique-niques aussi joyeux que délicieux. Nathalie Helal nous propose des astuces et des bonnes recettes pour faire de ces repas improvisés des moments de partage et de fête.

Pour nos pique-niques estivaux, "L'étape gourmande" nous donne plein de bonnes idées © Getty - Martine Doucet

Le pique-nique a le goût des plaisirs simples, de la décontraction et de la liberté. Chaque année, c’est LE repas star de la belle saison, synonyme de moments conviviaux en famille ou entre amis. Il joue la carte de l’improvisation et de la gourmandise, car il est souvent préparé au dernier moment, ce qui n’empêche pas de noter toutes les idées et les astuces pour en faire un événement aimé des gourmets, grands et petits, qui fort heureusement ne se résume pas aux seuls chips et saucisson. Le pique-nique s’invite à la table de l’ Étape gourmande , avec toutes les déclinaisons possibles pour qu'il rime avec gastronomique. Nathalie Helal reçoit pour l'occasion : - Sébastien Mayol, propriétaire de Oh Vin Dieu, un bistrot situé au 19, rue Treilhard à Paris dans le 8e arrondissement, il est l’un des membres de l’ASOM, l’Association de défense de l’œuf mayonnaise ;

- David Baroche, charcutier-restaurateur, à la tête de la Brasserie Baroche, située 101, rue de La Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris ;

- Marie-Anne Cantin, fromager-affineur, son magasin est situé au 12, rue du Champ-de-mars, dans le 7e arrondissement de Paris ;

- Clément Le Norcy, chef exécutif de l’Auberge du Jeu de Paume, 4, rue du Connétable, à Chantilly dans le département de l’Oise.