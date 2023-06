La saison des tomates est ouverte ! Crue ou cuite, séchée ou en jus, en confiture et parfois en sorbet, on aime savourer la tomate dans tous ses états. Nathalie Helal nous invite à en découvrir toutes les saveurs.

Le mois de juin ouvre la saison de la tomate ! Mais la connaissons-nous bien ?

La tomate fait partie de ces plantes rapportées du Nouveau Monde par les Conquistadors espagnols, en 1492. Pendant longtemps, elle a suscité la méfiance, et était cultivée pour ses qualités de plante ornementale. C’est aux Italiens, puis aux Provençaux qu’elle doit sa popularité, relativement récente, puisqu’elle est abondamment cultivée dans l’Hexagone depuis la seconde moitié du 19e siècle seulement.

Aujourd’hui, la tomate est le végétal le plus consommé en France, juste après la pomme de terre, et on la retrouve dans un nombre incalculable de recettes. Crue ou cuite, séchée ou en jus, en confiture et parfois en sorbet, on aime savourer la tomate dans tous ses états.

Pour nous présenter ses variétés nombreuses et parfois surprenantes, ses couleurs, ses formes et ses parfums différents, Nathalie Helal reçoit :

- Nicolas Toutain, jardinier en chef du Conservatoire national de la Tomate , un drôle de musée-potager à ciel ouvert situé au Château de La Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire, dans le département de l’Indre-et-Loire ;

- Louis Festa, créateur du restaurant Les Singuliers , situé au 6, rue Montaigne, à Saint-Astier, en Dordogne ;

- Nicolas Sintès, chef exécutif de l’ Hôtel des Roches Blanches à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône.