Le bonheur est dans la pâte à choux

La pâte à choux est la préparation de base de très nombreuses gourmandises, qu’elles soient sucrées ou salées. Recettes simples et bonnes astuces, Nathalie Helal invite de grands pâtissiers pour que la pâte à choux n’ait plus de secrets pour nous !

Éclairs, religieuses, salambos, pets de nonne, choux, chouquettes, profiteroles, saint-honoré, paris-brest… les préparations de base restent les mêmes. Seuls la forme, le parfum et le glaçage diffèrent. Un dénominateur commun : la fameuse pâte à choux !

Cette préparation pâtissière au goût neutre se prête à un nombre incalculable de gourmandises sucrées mais aussi à des préparations salées comme les gougères, et autres choux garnis au saumon fumé souvent servies sur les buffets…

Seule pâte qui se prépare à chaud, elle est composée d’eau ou de lait, de sel, de sucre, de beurre et d’œufs. Elle gonfle à la cuisson, ce qui en fait une préparation idéale pour des fourrages à base de crèmes.

Comment la réussir et lui faire donner le meilleur d’elle-même avec des recettes simples et reproductibles chez soi ? Comment la préparer, la cuire, la garnir sans ratages ?

Nathalie Helal nous propose de mettre nos pas dans ceux de ses invités, tous grands professionnels de la pâtisserie et familiers de cette belle et bonne pâte : Christophe Adam, chef pâtissier, créateur de l'enseigne L'Éclair de génie, François Daubinet, chef pâtissier et consultant à l'international, auteur du livre Inspirations, 10 histoires de créations sucrées aux Éditions de la Martinière et Thibault Leroy, chef pâtissier exécutif de La Grande Épicerie à Paris.