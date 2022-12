Le foie gras : son histoire et ses secrets de fabrication

Le foie gras est l'un des mets les plus appréciés lors des fêtes de Noël : "L'étape gourmande" nous raconte son histoire et nous livre quelques-uns de ses secrets de fabrication

Si le foie gras est un incontournable de nos menus de fêtes, on ignore le plus souvent ses origines. Nathalie Helal nous raconte son histoire et tous ses secrets de fabrication.

Le foie gras compte parmi les incontournables de nos repas de Noël. Mais savez-vous qu’il a derrière lui une longue histoire ? En effet, le foie gras est apparu il y a des milliers d’années au bord des rives du Nil où les Égyptiens engraissaient les premiers palmipèdes avec des figues pour se régaler. Il est parvenu ensuite jusqu’aux élevages, aux marchés au gras du Sud-Ouest et aux conserveries traditionnelles qui le transforment, également dans le Grand-Est.

Qu’il provienne de l’oie ou du canard, le foie gras reste l’un des mets les plus recherchés en cette période de fêtes, et pour les efforts que fournissent les éleveurs, conserveurs, transformateurs et autres artisans de sa filière, le foie gras vaut bien une émission à lui seul !

Pour nous confier son histoire dans ses détails, les légendes qui l’entourent et ses secrets de fabrication, Nathalie Helal est avec Fabien Chevalier, directeur général de la Maison Lafitte, une marque centenaire label rouge, spécialisée dans le foie gras, et vice-président de l'Interprofession, Jean-Louis Nomicos, chef étoilé, à la tête des cuisines de trois restaurants dont le Nomicos à Paris dans le 16e, et le Lasserre (8e), et David Michon, docteur en histoire contemporaine, enseignant-chercheur et auteur.