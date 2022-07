Le Gers, l’art de la table et du bien-vivre

Le Gers, situé au cœur de l’Occitanie, est la capitale de la Gascogne et la terre natale de d’Artagnan. Entre forêts, vignobles et vallons, châteaux et villages médiévaux, le Gers est un magnifique département où il fait bon vivre et où les plaisirs de la table sont essentiels.

Le Gers bénéficie d’une situation idéale, entre les Pyrénées, la Méditerranée et l’Atlantique : une vraie terre occitane, traversée de paysages variés, où l’on peut admirer de très beaux édifices, classés au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme la cathédrale Sainte-Marie à Auch ou le pont de Lartigue, près de Condom.

Berceau de mousquetaire d’Artagnan, le Gers est un terroir aussi généreux qu’authentique, où le bien-vivre y est essentiel. Premier département en production bio, le Gers revendique des produits de qualité, proposés le plus possible en circuit court via les marchés (dont les célèbres marchés au gras) et les ventes à la ferme.

Oies et canards gras élevés en plein air et nourris au maïs pour la confection de foie gras, de confits et des magrets savoureux, porcs noirs de Bigorre et poules gasconnes, melon de Lectoure et ail blanc de Lomagne sont parmi les produits les plus fameux du Gers, sans oublier l’armagnac et le floc de Gascogne, à consommer bien sûr avec modération.

L’« Étape gourmande » d’aujourd’hui propose les bonnes adresses des producteurs et des restaurants du Gers : Loïc Ballet reçoit Vincent Casassus, de La Grande Salle (à L'Hôtel de France) à Auch, ainsi que Xavier Abadie, artisan-volailler, producteur de volailles festives comme le chapon gascon, le chapon cendré, le coq vierge, la poularde ou encore la poule noire d'Astarrac-Bigorre. Michel Maestrojuan nous parle des côtes de Gascogne, du floc de Gascogne et de l’armagnac qu’il produit au Domaine Entras à Ayguetinte et Ariane Daguin, chef cuisinière, cheffe d'entreprise et auteur culinaire, de son magret de canard.

L'étape gourmande dans le Gers avec Xavier Abadie, le maître de la volaille/illustration de Perry Tylor, dessinateur anglo-gascon

Nathalie Helal, historienne de la gastronomie, présente « L’étape gourmande sur la route du Tour ».