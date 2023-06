Le reblochon, fierté de nos alpages

La Savoie et la Haute-Savoie et leur célèbre reblochon. Fromage d'exception reconnu comme Appellation d’Origine Protégée (AOP), il est mis à l'honneur par Nathalie Helal qui reçoit des amoureux de ce célèbre fromage moelleux, onctueux, à la pâte claire et à la croûte fine.

Le reblochon, ce fromage savoyard mis à l'honneur dans "l'Étape gourmande" de Nathalie Helal © Getty - Pierre Longnus

Il est moelleux, onctueux, avec une pâte claire et une croûte fine, recouverte d’une pastille verte ou rouge et une croix, emblème de la Savoie et de la Haute-Savoie. On parle bien sûr du reblochon. Reconnu comme Appellation d’Origine Protégée (AOP) depuis 1958, on en produit 16.600 tonnes par an. Un peu d'histoire. Le reblochon, consommé dans toute la France, continue d’être fabriqué depuis le XIIIe siècle dans le respect des gestes traditionnels. Authentique et généreux, il est l’expression de son terroir d’origine, où la montagne sert de pâturage aux troupeaux pour fournir une herbe abondante et de qualité. On fait un sort à ce fromage d’exception ainsi qu’à tous ceux qui le produisent et le bichonnent aujourd’hui dans votre Étape Gourmande ! Pour cette Étape gourmande , Nathalie Helal dévoile tous les secrets de fabrication avec ses invités, tous amoureux de ce célèbre fromage des massifs de la Savoie : Rose Provenaz , productrice de reblochon fermier, à la Ferme des Églantiers, sur les hauteurs du Grand-Bornand, ses fromages ont déjà décroché la médaille d’argent au Concours général agricole ;

