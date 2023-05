Le retour à l'emploi grâce à la cuisine

Patrick Bruel, producteur d'huile d'olive

On connaît Patrick Bruel comme chanteur et acteur, comme joueur de poker aussi, mais saviez-vous qu’il est aussi producteur d’huile d’olive, mondialement récompensé ? C’est à ce titre que Nathalie Helal le reçoit pour qu’il partage avec nous sa passion de la Provence et de ses produits.