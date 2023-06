Le succès des épiceries fines

Les épiceries fines, assimilées au fil des ans à des commerces de luxe un peu démodés, reviennent en force. Nathalie Helal nous ouvre la porte de ces nouvelles épiceries, qui défendent une façon de consommer plus responsable et proposent des produits aux saveurs inédites.

Les épiceries fines ont longtemps été cantonnées à des commerces de luxe, légèrement passés de mode. Or, depuis quelques années, on assiste à l’apparition d’une nouvelle génération d’épiciers qui proposent de consommer de façon plus responsable, de mieux s’alimenter et de faire découvrir de bons et beaux produits issus des terroirs. Des terroirs français et régionaux, mais aussi des terroirs du monde entier, avec des spécialités venues d’ailleurs, qui réconfortent autant ceux dont les racines sont ailleurs que les gourmands désireux de découvrir des produits aux saveurs inédites.

En redonnant vie à certains quartiers, à certains villages ou villes, ces nouvelles épiceries participent à un nouveau dynamisme économique et permettent de diversifier nos modes de consommation en aiguisant notre curiosité autant que nos papilles.

Nathalie Helal nous ouvre les portes de ces commerces de bouche, accessibles aujourd’hui à tous, et, pour cette Étape gourmande , elle est en compagnie de :

- Juliette Graux, qui a fondé Épicerie Madame en 2016 à Lille. Récompensée du prix de la « Meilleure Épicerie fine de l'Année » en 2018, elle a ouvert sa 6e adresse à Rouen début mai ;

- Raphaël Dervaux, à la tête avec son père Vincent Dervaux de deux fromageries-épiceries fines dans le Pas-de-Calais, appelées La Prairie , une à Béthune et une à Arras, avec également un rayon traiteur ;

- Marie-Édith Lecoq, fondatrice du magazine Le Monde de l’épicerie fine, et cofondatrice des Prix Épicures, un label qui récompense les produits, les producteurs et commerces d’épiceries fines.