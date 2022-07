Le Val de Loire, une gastronomie ancrée dans les traditions

Le Val de Loire, qui s’étend le long du fleuve, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, en passant par Blois, Amboise et Saumur, est un parcours incontournable pour visiter les châteaux de la Loire, plonger dans l’histoire des rois de France et profiter de jardins fantastiques comme ceux du festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. C’est aussi un parcours privilégié pour découvrir une gastronomie qui fait la part belle aux spécialités locales et traditionnelles.

Rillettes de Tours et andouilles de Jargeau, moutarde d’Orléans et fouées (petites boules de pains cuites au four), crottin de Chavignol et de valençay, macarons de Cormery et nougats de Tours : voici quelques-uns des produits que l’on peut déguster dans le Val de Loire, sans oublier un vignoble exceptionnel, avec notamment le sancerre, le chinon ou le saint-nicolas-de-bourgueil.

Pour cette « Étape gourmande » dans le Val de Loire, Loïc Ballet a invité Loïc Bienassis, chargé de mission à l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation, et Christophe Hay, doublement étoilé à La Maison d’à Côté à Montlivault, étoilé à La Table d’à Côté à Orléans et désigné « cuisinier de l’année 2021 » par Gault et Millau. Catherine Delacoute, du restaurant Le Lancelot, à Chilleurs-aux-Bois, nous présente son menu du jour et Philippe Blot, des Reines de Touraine, nous explique ce qu’est la poire tapée de Rivarennes.