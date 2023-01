Les accords parfaits de la cuisine terre et mer

Viande ou poisson ? Plutôt que de choisir, pourquoi ne pas associer les saveurs de la terre à celles de la mer ? Mais il s’agit de privilégier certains accords et en éviter d’autres.

Ainsi, les fruits de mer et les poissons révèlent toutes leurs saveurs en bouche lorsqu’ils sont associés à du lard, de la poitrine ou à n’importe quelle autre charcuterie au goût fumé. De leur côté, les viandes de caractère, comme le porc par exemple, se marient très bien avec certains arômes iodés comme ceux des Saint-Jacques ou des huîtres.

Deux autres produits sont essentiels pour des accords gourmands : le pain et le vin. La saveur des grains, issus de belles farines et associés à des fruits secs, et la puissance de vins, provenant de terroirs façonnés par la mer ou élevés en bord de mer, sont donc également au menu de cette Étape gourmande entre terre et mer.

Pour nous présenter ces produits de la terre et de la mer et nous aider à les associer, Nathalie Helal est en compagnie des meilleurs artisans de notre pays : Éric Ospital, artisan-charcutier à Hasparren, dans les Pyrénées-Atlantiques, Joël Dupuch, ostréiculteur à Lège Cap-Ferret en Gironde, Sandrine Audegond, cheffe sommelière à l'Institut Le Cordon bleu à Paris et Arnaud Delmontel, artisan-boulanger-pâtissier à Paris.