Les aliments ont une histoire

Les aliments font bien plus qu’apaiser la faim, ils bouleversent aussi le monde et le font avancer. Nathalie Helal nous raconte la petite histoire de certains aliments qui ont joué un rôle dans la grande histoire.

Les aliments sont certes à la fois le carburant indispensable à notre énergie et le fruit de notre labeur, mais aussi bien souvent ils sont à l'origine de bouleversements, de découvertes et même de conflits.

Des civilisations, des empires, des lois et des savoirs se sont construits autour d’eux et à travers eux. Certains ont engendré des crimes… Les aliments font bien plus qu’apaiser la faim : ils font avancer le monde, d’une céréale à une épice, d’une volaille à un fruit ou à un grain de café ou à une fève de cacao.

D’où viennent-ils, quel est leur parcours et quelle place est la leur dans ce qu’on appelle la biodiversité ou encore les mystères du vivant ?

Quels sont les liens entre nos habitudes alimentaires, les ingrédients que nous avons adoptés depuis des siècles ou des millénaires, et la façon dont ils sont parvenus jusqu’à nous, pour notre plus grand plaisir ?

En compagnie de l’historienne Marie-Hélène Baylac et du Bill François, scientifique, Nathalie Helal nous raconte quelques-unes de histoires les plus savoureuses de nos aliments, sans lesquelles la grande histoire ne serait pas la même.

- Bill François est biophysicien, naturaliste et écrivain, il a remporté un concours d’éloquence, appelé Le Grand oral sur France 2 en 2019, et il est l’auteur d'un essai intitulé Le plus grand menu du monde, publié aux éditions Fayard ;

- Marie-Hélène Baylac est historienne, auteure de nombreux livres, dont certains dédiés à la cuisine comme ce Dictionnaire gourmand , paru aux éditions Omnibus, et plus récemment, Agatha Christie, aux éditions Tempus, et La Peur du peuple. Histoire de la IIe République aux éditions Perrin .