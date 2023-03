Les brasseries, un art de vivre à la française

Des quartiers de Montmartre et Montparnasse de Paris à Strasbourg, Lille ou Marseille, les brasseries sont un véritable symbole d’un esprit bien français. Nathalie Helal nous raconte l’histoire des brasseries et nous invite à en découvrir la délicieuse cuisine qui y est servie.

Des célèbres quartiers de Montmartre, Montparnasse et Saint-Germain-des Prés à Paris, à Strasbourg, Nantes, Lille, Marseille et Toulouse, les brasseries sont le cœur battant de la vie sociale et culturelle de notre pays.

Si, historiquement, elles se consacraient à la fabrication de la bière, aujourd’hui, elles mélangent - ou plutôt elles brassent - les gens et les genres, servent les mêmes plats ou presque depuis plusieurs générations, et accueillent aussi bien les grands-parents que leurs petits-enfants, dans un décor resté intact. Ouvertes une grande partie du jour et de la nuit, elles permettent aux clients affamés de se restaurer en continu, avec des produits frais et des recettes qui ont fait leurs preuves.

Les brasseries sont le symbole d’un art de vivre autant que d’un esprit très français : autant de bonnes raisons de s’y arrêter. Pour en raconter l'histoire et nous présenter la cuisine qu'on y propose, Nathalie Helal reçoit Joaquim Braz, directeur de La Lorraine à Paris, Cédric Moizan, chef de cette même brasserie, et Patrick Charvet, chef de la brasserie du Lutetia à Paris.