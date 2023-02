Les chocolats de la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, le 14 février, le chocolat est un incontournable, qui se pare de ses plus beaux atours. Du grignotage d’une tablette à la dégustation d’un dessert, en passant par la saveur d’un bonbon fourré au praliné, le chocolat rime avec passion !

Le chocolat, présent depuis plus de 500 ans dans notre mémoire gourmande collective, reste indissociable de nos souvenirs d’enfance. Son goût unique est à la fois suggestif et profond, parfait pour s’accorder aux grands événements de notre vie.

Le plaisir de sa dégustation, le raffinement de ses décors, et les sensations qu’ils procurent en font le cadeau idéal de nombreuses fêtes, comme la Saint-Valentin qui va le mettre à l’honneur le 14 février.

Sublimé par les plus grands chocolatiers et pâtissiers, le chocolat déroule l’histoire de ses origines à chaque bouchée, du grignotage d’une tablette à la dégustation d’un dessert, en passant par la saveur d’un bonbon fourré au praliné.

Pour cette Étape gourmande dédiée aux chocolats de la Saint-Valentin, Nathalie Helal reçoit des chefs qui le produisent mais sortent rarement de leurs ateliers : Maxime Frédéric, chef pâtissier au Cheval blanc à Paris, Nicolas Berger , artisan-chocolatier-torréfacteur (il avait co-fondé avec Ducasse la fameuse Manufacture) et Jade Génin , jeune et très douée chocolatière à Paris avec sa toute nouvelle marque, située avenue de l'Opéra..