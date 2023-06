Les délices de l'Aveyron

L’Aveyron offre non seulement des paysages magnifiques mais aussi des trésors gastronomiques. Viande, foie gras, fromages, pâtisseries : Nathalie Helal nous fait goûter aux délices de l’Aveyron, en compagnie de producteurs locaux et d’un chef aveyronnais.

L’Aveyron est un département créé en grande partie sur l’ancienne province du Rouergue, en 1790, au nord de la région Occitanie. « Le Rouergue est un de ces pays comblés par la nature, qui font aimer la vie sur cette planète que l'on voudrait nous rendre de plus en plus inhabitable », disait le critique et gastronome Curnonsky dans les années 30.

Ses paysages sont magnifiques, et son terroir particulièrement riche. Veau, bœuf, charcuterie, foies gras, confits et volailles, fromages parmi les plus réputés dans le monde comme le roquefort, mais aussi savoureuses pâtisseries traditionnelles : l’Aveyron est connu pour ses trésors gastronomiques autant que pour la persévérance et la force de travail de ses habitants.

Entre éleveurs d’ovins et de bovins, fabricants de fromages et affineurs, et chef reconnu pour l’authenticité de sa cuisine, l’Aveyron et ses délices sont au menu de cette Étape gourmande . Nathalie Helal est ainsi accompagnée de quatre invités :

- Sébastien Héran, affineur-fromager, pour la société Gabriel Coulet, une entreprise fabricante de roquefort, basée à Roquefort-sur-Soulzon ;

- Pierre Cabrit, éleveur et producteur de veau d’Aveyron et du Ségala, son entreprise s’appelle la Ferme de Cabrol et elle est située à Sainte-Croix ;

- Jérôme Faramond, éleveur de brebis de race Lacaune, à Requista ;

- Sébastien Bras, chef aux commandes du Suquet, un restaurant gastronomique situé sur le plateau de l’Aubrac, à Laguiole, dans l’Aveyron.