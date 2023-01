Les dîners-spectacles du Paradis Latin

Le Paradis Latin, le plus ancien cabaret de Paris, propose des dîners-spectacles, conjuguant plaisir des yeux à celui du palais. Nathalie Helal reçoit ceux qui les imaginent, côté scène et côté cuisine.

Situé dans le 5e arrondissement de Paris, le Paradis Latin est le plus ancien cabaret de la capitale. Créé en 1803 à l’instigation de Napoléon, c’était à l’origine un théâtre, le Théâtre Latin, qui fut détruit en 1870 par un incendie et reconstruit grâce à Gustave Eiffel sous un nouveau nom : le Paradis Latin affiche complet tous les soirs avec ses spectacles. Eclipsé dans les années 30 par l’activité nocturne de la rive droite, il revient en force dans les années 70, entièrement refait à neuf.

Depuis, il a connu différents propriétaires et repreneurs et des années de spectacles à succès, comme cette dernière revue, mise en scène et chorégraphiée par Kamel Ouali, L’Oiseau Paradis, accompagnée d’un dîner pensé par Guy Savoy et accompagné de desserts signés par Pierre Hermé.

Pour évoquer ce lieu mythique et présenter ce dîner-spectacle, qui casse les codes et conjugue plaisir des yeux et du palais, Nathalie Helal reçoit Walter Butler, le propriétaire du Paradis Latin, le chef Guy Savoy, Pierre Hermé et le chorégraphe et metteur en scène Kamel Ouali.