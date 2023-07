Les petits fruits rouges et noirs débutent tout juste leur saison. C’est l’occasion pour Nathalie Helal de nous en présenter les caractéristiques et de nous proposer de délicieuses recettes pour les savourer.

En cette fin du mois de juin, les petits fruits rouges et noirs débutent leur saison : framboises, myrtilles, groseilles, cassis, cerises et mûres, ils nous accompagnent tout au long de l’été et des vacances.

Beaux et parés de couleurs vives qui vont du rose fuchsia au noir en passant par le violet, les fruits rouges et les fruits noirs sont parés de vertus : ils sont en effet bourrés de vitamines, antioxydants et autres composants anti-inflammatoires. Mais ils sont fragiles et souvent vendus hors de prix dans de minuscules barquettes, quand on n’a pas la chance de les récolter soi-même, dans un jardin ou en pleine nature.

Délicieux en tartes, gâteaux, gelées, confitures, pâtes de fruits et sorbets, ils sont aussi peu caloriques et intensément savoureux : des ingrédients plaisir, à déguster comme des bonbons et sans culpabilité.

Pour nous en présenter toutes les caractéristiques et nous donner quelques bonnes recettes à base de fruits rouges et noirs, Nathalie Helal est entourée de :

- Hubert Chanove, chef cuisinier du Refuge des Gourmets, un restaurant gastronomique étoilé, situé au 90, route des Framboises, à Machilly, au-dessus du lac Léman, au cœur de ce qu’on appelle le pays d’Abondance, en Haute-Savoie ;

- Quentin Lechat, chef pâtissier de l’hôtel Le Royal Monceau, à Paris dans le 8e arrondissement ;

- Mélanie et Arnaud Mathez, un couple de pâtissiers autodidactes, ont créé il y a quelques années Le Jardin sucré, une pâtisserie située dans la vallée de Chevreuse, 10, place Paul Grimault à Cernay-la-ville, et plus récemment en ont ouvert une autre à Paris, au 156, rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement.