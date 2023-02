Les maisons de savoir-faire et d’excellence

Nos traditions gastronomiques et viticoles françaises sont portées par des maisons qui parviennent à perpétuer leur savoir-faire. Nathalie Helal nous emmène visiter quelques-unes d’entre elles aux quatre coins de la France.

Nathalie Helal et ses invités : Christine Cheylan, Raphaël Kiesele, Thierry Landron et Marc Darroze

La France, pays de la gastronomie et de la vigne par excellence, a la chance de compter sur son territoire un certain nombre de maisons qui réussissent à perpétuer traditions et savoir-faire.

Beaucoup sont la preuve que la transmission se fait de génération en génération, parfois au sein de la même famille.

Pour durer, il faut à la fois une vision, des convictions et beaucoup d’exigence. Un défi que relèvent certaines entreprises, et qui est à l’origine de la création d’une toute nouvelle association, les Maisons et Savoir-Faire d’excellence .

Nathalie Helal reçoit les premiers représentants et fondateurs de cette association, qui viennent nous parler avec passion de leur parcours : Christine Cheylan, du domaine Château-Virant dans les Bouches-du-Rhône, Raphaël Kiesele, de la confiserie Adam à Herrlisheim dans le Haut-Rhin, Thierry Landron, de la maison Méert à Lille, et Marc Darroze, des Armagnacs Darroze à Roquefort dans les Landes.