Les saveurs des fleurs dans notre assiette

Encore peu utilisées en cuisine, les fleurs sont pourtant à portée de main et regorgent de saveurs aussi variées qu'étonnantes. Nathalie Helal reçoit des producteurs, des spécialistes et une cheffe cuisinière pour nous en apprendre davantage sur la nouvelle star de l'assiette.

Elles fleurissent dans nos assiettes, un peu partout en France, et les gourmands s’émerveillent de leur aspect, de leurs vertus nutritionnelles et de leurs goûts.

De nombreux chefs aiment les travailler, comme des légumes ou des condiments à part entière. Poivrées, citronnées, mentholées, épicées, aillées, piquantes, réglissées, moutardées, iodées, les fleurs et plantes sauvages comestibles offrent un choix infini de saveurs et de textures, de quoi inspirer cuisiniers amateurs et professionnels et renouer avec notre passé lointain de chasseurs-cueilleurs !

Elles s’invitent aujourd’hui au menu de votre Étape Gourmande , pour un voyage ludique et gustatif hors du commun ! Nathalie Helal reçoit :

Catherine Delacoute , cheffe du restaurant Le Lancelot à Chilleurs-aux-Bois, sur la Route de la Rose, dans le département du Loiret ;

, cheffe du restaurant Le Lancelot à Chilleurs-aux-Bois, sur la Route de la Rose, dans le département du Loiret ; Nathalie Deshayes , spécialiste des plantes et fleurs comestibles, a créé des ateliers cueillettes et cuisine, est basée à Châtillon-sur-Loire, dans le Loiret ;

, spécialiste des plantes et fleurs comestibles, a créé des ateliers cueillettes et cuisine, est basée à Châtillon-sur-Loire, dans le Loiret ; Maxime Buizard , producteur de safran à Egry, à 20 km de Pithiviers, dans le Loiret, son entreprise s’appelle Le Safran des Templiers ;

, producteur de safran à Egry, à 20 km de Pithiviers, dans le Loiret, son entreprise s’appelle Le Safran des Templiers ; Patrice Pilt est rosiériste, c’est-à-dire qu'il cultive des roses dans une pépinière qu'il tient avec son frère Jean-Marc, à Quiers-sur-Bezonde, dans le Loiret.