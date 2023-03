Les trésors culinaires et viticoles de la Touraine

La Touraine, nichée sur les bords de Loire, est riche non seulement de châteaux magnifiques mais aussi d’un terroir fameux. Nathalie Helal nous emmène à sa découverte et nous partage ses recettes traditionnelles comme ses meilleurs crus.

La Touraine contient autant de trésors à visiter, des châteaux centenaires où s’écrit l’histoire de France, que de produits et de recettes renommées. Jardins-potagers, vergers et fermes sont les complices d’une nature généreuse, qui fournit tous les ingrédients nécessaires aux meilleurs artisans, fromagers, charcutiers ou vignerons.

Ici, l’expression « cuisine traditionnelle » prend tout son sens, entre poissons de Loire, coq au vin, andouillettes, rillons et rillettes, géline, fromage Sainte-Maure de Touraine, fouace et nougat de Tours.

La Touraine est aussi une grande région viticole française et nous réserve de très bons crus, entre légèreté et typicité de ses flacons qui savent accompagner tous les styles.

Pour partir à la découverte du plus rabelaisien de nos terroirs, Nathalie Helal est accompagnée d'Alain Lecomte, conservateur du Musée Rabelais à Seuilly en Indre-et-Loire, de Bertrand Couly, propriétaire du domaine viticole Pierre et Bertrand Couly à Chinon, du chef Jonathan Brisseau, du restaurant Au Local à Chinon, et de Benoît Limousin, président de l’AOP Sainte-Maure de Touraine et producteur de ce fromage au Petit-Pressigny en Indre-et-Loire.