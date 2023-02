Nice : une cuisine aux couleurs de son terroir

Parce que Nice se situe au croisement de la Provence, de l’Italie, de la Méditerranée et des Alpes, sa cuisine, la cuisine nissarde puise dans ces terres pleines de saveurs et de couleurs. Nathalie Helal est à Nice et nous invite à en découvrir les spécialités gourmandes.

La cuisine que l'on prépare et que l'on savoure à Nice, située entre la Provence et l’Italie, entre la Méditerranée et les Alpes, est particulièrement liée à la géographie de son terroir.

Or, c’est entre vallons, collines, cols et montagnes que s’est développée sa micro-agriculture, à base de céréales, de légumineuses et de légumes sur des petits lopins de terre. Tout ça, en complément de l’élevage des moutons ou des chèvres, et bien sûr, de la culture ancestrale de l’huile d’olive.

La cuisine niçoise ou nissarde, comme on dit, est une cuisine de potager, où les tomates, les courgettes, les poivrons, les aubergines, les artichauts, les févettes, ou les blettes côtoient la farine de pois chiches, la polenta de maïs et la pâte à pain…

Et quelle meilleure occasion que le traditionnel Carnaval, qui vient de débuter à Nice, pour partir à la rencontre des spécialités gourmandes de la ville et de leur histoire ?

Pour nous présenter cette cuisine haute en couleurs, Nathalie Helal est à Nice, aux côtés de Sara Issautier, restauratrice au Lou Balico , un restaurant familial de Nice, fondé en 1979, de Luc Salsedo, créateur des "Socca chips" (chips à la socca) et de "Socca Apéro" (préparation industrielle pour galette de socca), et de Christian Coran, fondateur de l'association La Capelina d'or , association de défense de la cuisine locale.