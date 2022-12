Nouvel an : le réveillon idéal des chefs

Nathalie Helal et ses invités se mettent en quatre pour vous aider à composer votre menu du réveillon du nouvel an, en toute simplicité et accessible, tant au niveau de l'emploi du temps, du porte-monnaie, que des compétences. Bon appétit !

Entrées, plats, désserts... Mais comment (s')épater pour le repas du nouvel an, tout en restant simple ? © Getty