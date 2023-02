Passion pizza

Ancien « plat du pauvre », symbole de la malbouffe ou en version gastronomique, la pizza est une vraie passion française. Nathalie Helal nous en parle aux côtés des meilleurs pizzaiolos.

Malmenée depuis des décennies, en premier par l’industrie, la pizza demeure une passion française : nous en sommes les plus gros consommateurs au monde, juste après les Etats-Unis mais devant l’Italie.

Symbole d’identité culturelle pour les uns, composante de l’American way of life pour les autres, la pizza vendue et consommée en France flirte de plus en plus avec les codes de la gastronomie.

La nouvelle génération de pizzaiolos en France y est pour beaucoup. Formés à Naples, ils maîtrisent la pâte, effectuent un sourcing pointu des ingrédients, et leur obsession est de redonner ses lettres de noblesse à la pizza.

Cet ancien « « plat du pauvre », longtemps montré du doigt comme un des piliers de la malbouffe, est-il vraiment réalisé dans les règles de l’art, celui du pizzaiolo, qui a permis son inscription au titre de patrimoine immatériel de l’humanité en 2017 ?

Pour parler de notre passion pour la pizza, Nathalie Helal reçoit des pizzaiolos hors pair : le chef Julien Serri, fondateur de Magn à* à Paris, Nicolas Balestra, le créateur de l’épicerie fine * Raffinati située à Paris 18e, et Sara Lacomba, créatrice de l’entreprise de fabrique de mozzarella artisanale Ottanta and cow , située près de Rambouillet dans les Yvelines.