Patrick Bruel, producteur d'huile d'olive

On connaît Patrick Bruel comme chanteur et acteur, comme joueur de poker aussi, mais saviez-vous qu’il est aussi producteur d’huile d’olive, mondialement récompensé ? C’est à ce titre que Nathalie Helal le reçoit pour qu’il partage avec nous sa passion de la Provence et de ses produits.

Patrick Bruel n'est pas seulement chanteur et acteur, il est aussi à la tête du Domaine de Leos, qui produit de l'huile d'olive et du vin © Maxppp - Franck Castel

De Marre de cette nana-là à Casser la voix, de La place des Grands hommes à L'instit, son dernier titre en hommage à sa mère institutrice, Patrick Bruel est d’abord un chanteur à succès. Mais il est également un acteur que l’on retrouve régulièrement au cinéma, et même un fameux joueur de poker professionnel. Sa longue carrière est ainsi émaillée de tubes, de films marquants et d’engagements. À écouter La Playlist de Patrick Bruel Mais saviez-vous que Patrick Bruel est aussi un producteur d’huile d’olive ? Il y a quelques années, il s’est révélé amoureux de la terre, au point d’acquérir un domaine, dans le Sud de la France, à l’Isle-sur-la-Sorgue exactement : "On a trouvé ce domaine où je savais que je plantais des racines importantes pour mes enfants." Il y cultive des oliviers, de la vigne, possède des ruches et participe même à des compétitions internationales qui récompensent régulièrement son huile d’olive comme la meilleure au monde. Nathalie Helal le reçoit pour qu’il nous parle de sa passion pour la Provence, de son domaine, le Domaine de Leos , et de son activité de producteur. La preuve que même les stars cultivent leur jardin. Patrick Bruel est l'invité de Nathalie Helal pour nous parler de sa passion pour la Provence et de son activité de producteur d'huile d'olive © Radio France