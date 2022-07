Reims, une cuisine pétillante !

Reims est célèbre autant pour sa cathédrale que pour son champagne. Fortes d’une histoire particulièrement riche et d’un vignoble qui symbolise à lui seul le charme français, Reims et sa région offrent bien d’autres atouts, dont une cuisine savoureuse et de nombreuses adresses gourmandes.

Reims est mondialement connue pour son champagne et pour son patrimoine. Doublement inscrites au patrimoine de l’Unesco pour la cathédrale Notre-Dame (et ses vitraux), le Palais de Tau et l’ancienne basilique Saint-Rémi d’une part et pour les paysages de Champagne d’autre part, Reims et sa région sont marquées par une histoire très riche.

Des vestiges gallo-romains aux demeures champenoises Art Déco, les itinéraires à travers la ville et ses environs se font également gourmands. Les caves bien sûr, mais aussi le marché Boulingrin et la rue de Mars sont autant de lieux incontournables pour découvrir les meilleurs crus et les spécialités locales, comme le fameux biscuit rose.

Pour cette « Étape gourmande » à Reims, Loïc Ballet reçoit le chef Philippe Mille, deux étoiles au "Guide Michelin 2022", du Domaine Les Crayères à Reims : l'ingrédient phare de sa cuisine étant la langoustine, il nous présente ses spécialités. Il reçoit également Sandrine Simonnot, productrice de lentillon rose de Champagne, à Montépreux dans la Marne, qui a créé la marque "Maison Louise Bon".

Loïc Ballet et Sandrine Simonnot, productrice de lentillons roses de Champagne

Gérald Richard, chef de la table Saint-Thomas à Reims, nous présente son menu du jour, et Étienne Bertrand, président de CAP’C , une association représentant le vignoble de champagne de la côte des Bar dans l'Aube.

Nathalie Helal, historienne de la gastronomie, présente « L’étape gourmande sur la route du Tour ».