Simplicité et souvenirs d'enfance : pour Noël, les chefs cuisinent en famille

Lorsqu'ils cuisinent en famille, les chefs aussi s'inspirent de recettes simples ou encore de leurs souvenirs d'enfance. Dans « L'étape gourmande », Nathalie Helal invite trois chefs pour vous aider à concocter un repas bon pour le porte-monnaie et la santé. Et si magie rimait avec simplicité ?

Les convives ne sont pas encore arrivés, mais déjà, les parfums de volailles rôties s’échappent de la cuisine. Pour se faire plaisir au réveillon, pas besoin de casser son porte-monnaie avec l'inflation et encore moins de terminer avec une crise de foie : on peut s'autoriser la simplicité.

Mignardises, fruits de mer ou poissons, farce, champignons délicatement étuvés de beurre, bûche ou charlotte : « L'étape gourmande » invite la simplicité et les souvenirs gourmands à votre table.

Les goûts des souvenirs de l'enfance

Au micro de Nathalie Helal, trois chefs vous partagent leurs souvenirs d'enfances et idées simples pour le réveillon : Christian Le Squer, chef étoilé de l'hôtel Georges V, Thibault Sombardier, chef dans trois restaurants parisiens, Les Parisiens, Mensae et Sellae, et Mathieu Poirier, chef du restaurant parisien Mer et Coquillages.