Roanne et ses environs : la gastronomie comme art de vivre

À Roanne et dans sa région, traversée par la Loire, la qualité des produits du terroir est telle que la gastronomie y est un véritable art de vivre. Nathalie Helal nous y emmène goûter quelques-unes de ses plus fameuses spécialités et découvrir de très bonnes adresses.

Destination Roanne et ses environs : des plaines verdoyantes, des collines aux formes généreuses, des petits bijoux d’architecture aux couleurs chaudes comme le Sud qui n’est pas si loin, et au milieu de tout cela, la Loire qui ondule, avec ses nombreux et délicieux poissons d’eau douce.

Ici, la gastronomie est un véritable art de vivre, qui se mesure à la qualité des produits du terroir : le bœuf charolais, le fromage charolais lui aussi, une belle AOP, la fourme de Montbrison, le saucisson brioché, l’andouille de Charlieu, des vins AOC issus de sols granitiques.

La région roannaise a de quoi assurer une renommée éternelle à quelques grandes tables régionales et dessiner une histoire gourmande tout aussi prestigieuse que celle de Lyon, sa grande rivale gastronomique !

Pour nous faire découvrir ces spécialités et ces adresses de Roanne et de ses environs, Nathalie Helal est avec Jules Mons, fromager-affineur de la Maison Mons, Fabien Raux, chef du restaurant La Loire à Pouilly-sous-Charlieu, Hugo Pralus, pâtissier et chocolatier "bean to bar", et Carine Sérol, viticultrice au domaine de Sérol à Renaison.