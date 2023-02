Tout savoir sur les céréales

Du blé au quinoa en passant par le riz et le maïs, les céréales constituent la base de l’alimentation dans le monde entier. Nathalie Helal nous raconte leur histoire et leur influence sur l’économie, ainsi que sur nos habitudes alimentaires.

Les céréales, on en mange du petit-déjeuner au dîner : L'étape gourmande nous raconte leur histoire et nous dit comment bien les cuisiner

Cette Étape gourmande est nécessairement tournée vers l’Histoire et le patrimoine culinaire, puisque sans les céréales, il n’y aurait tout simplement pas d’Histoire alimentaire. Blé, maïs, riz, orge, sorgho, avoine, millet, quinoa, amarante, sorgho ou teff : leur culture est en effet le pilier de la nourriture de base et des échanges commerciaux pour toutes les sociétés du monde. Si elles viennent à manquer, ou s’il devient compliqué de les faire pousser, alors c’est l’existence humaine et animale tout entière qui est en jeu.

Liées aux sols, au terroir, aux conditions climatiques et à tous les bouleversements culinaires qui en découlent, les céréales sont de précieuses sources de nutriments. Les céréales sont également indispensables à la survie des hommes et des animaux, mais aussi incontournables dans nos préparations, des plus basiques aux plus sophistiquées.

Pour partir à la découverte des céréales, de leurs origines jusqu'aux recettes qui les mettent à l’honneur, Nathalie Helal est aux côtés de l’agriculteur Michel Bernet, de l’exploitation Les Grandes terres à Toussieu près de Lyon, le chef et consultant Bastien de Changy , l’enseignant-chercheur Olivier Duchêne, spécialiste des céréales, qui enseigne à l’Isara à Lyon, et la cheffe Lucie Berthier-Gembara, du restaurant Sépia à Nantes.