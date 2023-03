L’asperge, qui compte parmi les primeurs préférés des chefs et des gourmets, se cuisine en entrée, en plat et même en dessert. Alors que commence la saison de l’asperge, Nathalie Helal vous emmène à sa découverte et vous propose de délicieuses recettes pour la savourer.

Les asperges à la vinaigrette sont l'une des façons de déguster ce légume de printemps, très apprécié des chefs cuisiniers © Getty

Légume de printemps par excellence, l’asperge pousse sous terre, avec des racines qui forment un rhizome, d’où partent des bourgeons en direction de la surface. Ces jeunes tiges, les turions, sont celles que l’on consomme avec gourmandise depuis l’Antiquité : raffinée et délicate, l’asperge est un des primeurs préférés des chefs et des gourmets du monde entier. Ce sont 6, 5 millions de tonnes qui sont produites chaque année, essentiellement par la Chine, le Pérou et les États-Unis. La France, petit producteur (4e seulement au niveau européen avec moins de 20 000 tonnes), reste le pays où les façons de la cuisiner, depuis la simple vinaigrette aux sauces les plus sophistiquées du répertoire, sont les plus nombreuses. De l’entrée au plat et même, au dessert, toutes les nuances de l’asperge sont à l’honneur dans cette Étape gourmande, avec Nathalie Helal et ses invités : - Damien Venot, propriétaire de la ferme de la Cahute à Villermain, dans le Loir-et-Cher, une exploitation familiale depuis quatre générations ; - Bastien de Changy, cuisinier autodidacte, « chef engagé », avec une approche végétale de la cuisine, très orientée vers l’anti-gaspi, qui travaille actuellement comme consultant pour accompagner les restos dans leur transition vers la cuisine durable ; - Sylvain Sendra, chef et propriétaire de Fleur de pavé , un restaurant parisien étoilé, situé 5, rue Paul Lelong, dans le 2e arrondissement, avec un univers très axé sur le végétal.