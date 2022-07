A Saint-Savin, NATEA parc de loisirs !

Tout a été prévu sur le site de cette base de loisirs. Le visiteur trouvera de nombreuses activités, de la restauration, un parking, des chambres d’hôtes (à proximité)… Mais ce qui attire vraiment le client c’est effectivement la grande variété de jeux. Nat&A dispose d’un panel de services très riche.

+ de 20 activités disposées sur 18 hectares

On peut s’essayer à l’accrobranche, à la tyrolienne géante, au paintball, au lasergame, au tir à l’arc et au mur d’escalade. Il existe d’ailleurs plusieurs espaces (les activités en hauteur, les tirs et précisions, les jeux par équipes…). Il y a des nouveautés ! On peut citer par exemple l’Archery Tag et la Course d’Orientation.

Nous proposons effectivement du Lasergame extérieur, du tir à l'arc, de l'archery tag, de l'escape game, des sarbacanes, du disc golf, de la course d'orientation, du minigolf, du bootcamp, du kart à pédale, des jeux d’olympiades, une arène de jeux d’adresse... Il y aussi la possibilité de personnalisation de votre évènement !

Cette base de loisirs attire tous les publics et pas que les enfants.

Elle reçoit des groupes pour des anniversaires, des cousinades, des sorties entre amis, des enterrements de vie (jeune fille / garçon), des séminaires d’entreprise… Nat&A a été créée en 2007 et elle a très vite trouvé son public. Les clients seront séduits également par un cadre 100% nature au milieu des chênes.

Nous sommes particulièrement bien situés dans le Nord Gironde à une demi-heure de Bordeaux, Libourne, Coutras mais également proches de la Charente ou de la Charente Maritime. Nous sommes à une petite heure d’Angoulême, Saintes ou Cognac … Venez respirer, venez vous aérer, venez profiter de nos multiples activités !

Horaires d’ouverture :

Durant les vacances d’été : tous les jours de 10h à 19h00 sans réservation .

. Le reste de l’année : sur réservation (à partir de 8 personnes).

NAT&A : Chemin de Froumy, 33920 Saint Savin