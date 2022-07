Elle est imposante, majestueuse et magnifique. La citadelle de Blaye se visite durant la période estivale. On peut réaliser cette découverte avec un guide de l’office de tourisme. Sa prestation est payante. On peut aussi choisir de réaliser une promenade autonome. L’accès à la citadelle est gratuit.

citadelle - office tourisme Blaye

La citadelle de Blaye est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a été construite pour protéger. Comme l’estuaire est large, il a fallu édifier une forteresse à la hauteur des lieux.

Les chiffres sont d’ailleurs impressionnants :

1, 5 km de remparts

37 hectares de surface pour héberger et protéger à l'époque 2500 soldats

4 années de construction

Des remparts qui font 5 mètres d’épaisseur et jusqu’à 30 mètres de hauteur

Le verrou Vauban

Le verrou Vauban, situé sur l'estuaire de la Gironde, se compose de trois fortifications : la Citadelle de Blaye, le Fort Pâté et le Fort Médoc.

Au XVIIème siècle, Louis XIV demande à Vauban d'améliorer les fortifications existantes à Blaye pour protéger la ville de Bordeaux, située plus en amont sur la Garonne. Toutefois, pour bloquer le passage de l'ennemi vers cette grande ville, Vauban doit construire deux autres forts. En effet, la portée de tir des canons ne permet pas de couvrir les 3 kilomètres de large de la Gironde (estuaire) . Ainsi, grâce à la construction du Fort Pâté et du Fort Médoc et à l'amélioration des fortifications à Blaye, Vauban obtient des tirs croisés et empêche l'ennemi de se rendre jusqu'à Bordeaux. Ce triptyque Vauban est unique en France.

citadelle - Office tourisme Blaye

Visite des souterrains de la Citadelle

La citadelle est surprenante car, sous la forteresse, le visiteur pourra découvrir des passages parfois creusés dans la roche. La température est constante, hiver comme été. Il faut parfois se baisser pour avancer et des stalactites finissent même par apparaître. Ces couloirs souterrains ont été construits afin d’éviter que les balles des assaillants atteignent leurs cibles. Les murs sont courbés (la balle allait tout droit et elle finissait par percuter le mur, plutôt qu’un soldat).3 visites des souterrains par jour par l’office de tourisme : 11h00, 14h30 et 16h00. Il faut réserver car cette visite est très demandée.

La visite guidée de la citadelle de Blaye commence Place d'armes (au pied du drapeau- dans la citadelle). Vous avez rendez-vous 5 minutes avant l'heure indiquée sur les billets. On vous présente le système de défense de Vauban, la vie dans la forteresse au XVIIème siècle et au Moyen-Age et l'évolution du site depuis l'Antiquité. Le guide vous conduit également dans les passages secrets de la forteresse. Vous marchez dans les fossés, vous montez des escaliers...,

La visite guidée se déroule à moitié en extérieur, et à moitié en intérieur. Pour les personnes à mobilité réduite nous vous informons que le parcours de visite est de 1,2 km et que nous montons ou descendons une centaine de marches. En été, nous vous conseillons de vous munir d'anti-moustiques. En cas de pluie, prévoyez des vêtements et chaussures adaptés à ce type de météo.

Escapade, visite, découverte de la Citadelle de Blaye avec un guide : c'est ICI