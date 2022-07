Trampoline Park You Jump à Mérignac

Quand vous arrivez sur place, vous avez tout de suite envie de sauter sur les trampolines ! C'est presque immédiat. Et d'ailleurs ce plaisir n'est pas réservé qu'aux enfants. Il n'est pas rare de voir les parents s'amuser avec leurs enfants.

La salle de trampoline est le lieu idéal pour venir vous amuser, vous éclater, vous challenger et faire de vos fêtes un moment inoubliable. Venez fêter l'anniversaire de votre enfant, souder vos équipes autour d'un team building, organiser un EVG (vie de garçon) ou un EVJF (vie de jeune femme) inoubliable ou simplement vous défouler en défiant les lois de la gravité !

Chaque Trampoline Park indoor vous propose une salle de jeux de plus de 1500m² rassemblant tous types de trampolines (inclinés, mini-trampolines, Walking Wall…). De 3 à 99 ans, par tous les temps, venez découvrir tous les espaces de jeux dans une salle de trampoline nouvelle génération pour toujours plus de fun et de sensations ! Les enfants de 3 à 5 ans doivent être accompagnés d'un adulte.