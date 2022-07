L'été de toutes les sorties, on vous sélectionne des destinations de loisirs durant ces vacances estivales ! Nous allons nous intéresser à un centre aquatique. Il est l'endroit parfait pour les familles qui souhaitent, à la fois, amuser les enfants et occuper les plus âgés.

Direction la Calinésie à Libourne.

La Cali a construit un nouveau centre aquatique intercommunal à Libourne, aux Dagueys, afin de répondre à l’ensemble des besoins du territoire, et plus largement de l’Est girondin. Ce nouvel équipement permet à tous les habitants de l’agglomération d’accéder, en moins d’une demi-heure, à un équipement ouvert toute l’année.Durant cet été 2022, les clients vont pouvoir profiter de plusieurs espaces. 4 espaces différents attendent le visiteur :

Espace Lagon

Cet espace est équipé d’un sauna, de deux hammams, d’un bain bouillonnant, d’un bain musical et d’un grand bassin de relaxation avec banquettes massantes et jets massants, la température des bassins est comprise entre 32 et 35°C.

Le lagon détente c’est aussi un bassin nordique extérieur chauffé à 32° toute l’année, il dispose d’une terrasse en bois jouissant d’un panorama exceptionnel dominant le lac des Dagueys.

Espace Eté

Ouvert uniquement entre juin et septembre (période jaune) cet espace est dédié à la détente, à l’amusement et aux sensations fortes. Le lagon d’été c’est un bassin ludique de 500 m²

Espace Sportif

Le lagon sportif est un espace composé d’un bassin sportif de 25 mètres avec 8 couloirs, disposant d’un fond mobile permettant de moduler la hauteur du bassin (profondeur max. : 2m). Un bassin d’apprentissage (profondeur max. : 1m60) de 4 couloirs vient compléter l’offre de natation, cela représente près de 700m² de plan d’eau. Au-delà de la natation sportive ces bassins sont conçus de façon à ce que chacun puisse nager à son rythme dans un environnement moderne et lumineux. Le traitement d’eau au chlore et à l’ozone ainsi que la filtration céramique assurent un confort d’utilisation indéniable.

Espace Ludique

Le lagon ludique s’étend sur 200 m² dédiés au jeu et à la détente, sa rivière, ses plaques à bulles, ses canons à eau, sont autant d’atouts que petits et grands apprécieront. Cet espace est agrémenté d’un toboggan lumineux de 75 m de long qui saura satisfaire les plus téméraires. Enfin, lorsque l’heure du goûter arrivera, vous pourrez accéder à l’île aux délices afin de prendre une collation (distributeurs sur place).

La CALINESIE reprend le nom de l'agglomération du Libournais auquel il a été rajouté « nésie » pour lui donner une connotation Polynésienne. Ambiance tropicale à quelques kilomètres du centre-ville de Libourne et à 35 km de Bordeaux ! La Calinésie est ouverte tous les jours de 10h à 20h00. Les prix varient entre 8 et 15 euros par entrée pour le parc aquatique. Il y a un supplément pour le Lagon Détente.

La Calinésie se trouve à proximité immédiate du lac des Dagueys. 11 rue de Logroño à Libourne.