LabyMédoc à Hourtin

Partons aujourd'hui pour le Médoc ! Les enfants et les parents vont adorer cette activité car elle est ludique. Elle s’inspire par exemple du film « Labyrinthe »… On imagine bien que les créateurs de ce parc ont plutôt été motivés par l’envie de proposer une activité nouvelle dans le Médoc. Voici donc un labyrinthe. Vous y rentrez et vous devez bien évidement trouver la sortie.

labymedoc - labymedoc

Ce labyrinthe est réalisé chaque année. Sur un champ de quelques hectares, les propriétaires sèment du maïs. Quand il commence à pousser, ils réfléchissent à un plan. Une fois le plan réalisé, ils vont arracher les pousses de maïs sur les endroits de passage. C’est ainsi que le maïs va respecter le parcours prévu !

Afin de bien s’amuser, une carte est fournie. Il faut aussi résoudre une énigme qui permet de remporter des cadeaux. Il s'agit d'un labyrinthe de maïs géant inédit au cœur du Médoc. A seulement 30min de Soulac-sur-Mer les joueurs peuvent avancer dans les allées et trouver la sortie sur plusieurs kilomètres de parcours parsemés de carrefours et de voies sans issues ! Vous tenterez de retrouver votre chemin. Pas d’inquiétude, il sera très difficile de se perdre au beau milieu du maïs, pouvant parfois atteindre 2m de hauteur ! Notre équipe a mis en place quelques indications au sein du labyrinthe.

labymedoc - labymedoc

Différents jeux vous seront ainsi proposés de façon à ce que chacun y trouve son compte. Les sportifs comme les non-sportifs seront satisfaits car ici, seulement l’amusement prime.

Labymédoc est assez récent (il a 4 ans) mais 6500 visiteurs ont fait confiance aux 20 000 m2 de Labymédoc l’année dernière.

Les tarifs sont les suivants :

7.5 euros pour les plus de 12 ans

5.5 euros pour les moins de 12 ans

LABY MEDOC se trouve dans... le Médoc ! A HOURTIN sur le lieu dit Louley

Ouverture tous les jours avec une nocturne le vendredi soir. Ouverture de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h00.