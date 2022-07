Aqualand sur le bassin d'Arcachon

C’est une certitude factuelle et incontestable, cet été 2022 est chaud. Il est bien souvent éprouvant pour les personnes de supporter des températures qui dépassent les 40°C. On conseille alors de rester chez soi et de garder une certaine fraicheur à l’intérieur. Il existe, néanmoins, une autre alternative. Vous pouvez fréquenter les parcs aquatiques, à condition de bien penser…

A vous hydrater

A protéger votre peau avec des crèmes solaires par exemple

aqualand - aqualand

On vous propose de passer (au moins) un après-midi chez Aqualand. Ce parc s’étend sur 6 hectares. Ses visiteurs peuvent s’amuser et se rafraichir sur plus de 14 attractions.

BOOMERANG

Sensations inégalables. Plongé dans l’obscurité, vous dévalez une pente vertigineuse avec une trajectoire inversée

COLORADO

Un jump en trio à bord d’un canoë pneumatique. Quelques virages en hauteur… Décoiffant, intense, frissons garantis !

THE WAVE

Une impression radicale d’apesanteur sur une aile gigantesque

plan du parc - aqualand

TORNADO

La sensation d’être en pleine mer, aspiré par un tourbillon géant !

INDIAN VIPER

Dernier né du parc, vous allez vivre une descente dans l’obscurité. 1 million d’euros d’investissement.

aqualand - aqualand

Plus de 100 collaborateurs s’activent sur le parc. Ils doivent assurer plusieurs missions, celles d’accueil, de service, de surveillance et de contrôle. D’autant que les jours d’affluence, le parc est fréquenté par 4000 clients en moyenne. Sur une année, 130 000 à 150 000 visiteurs viennent s’amuser.300 à 400 m3 d’eau par jour sont nécessaire pour faire tourner ce parc et pour assurer le bon fonctionnement des attractions.

Conditions d’accès : Route des Lacs à Gujan-Mestras.

Jours à privilégier : les samedis et les dimanches

Réservations sur Aqualand.fr