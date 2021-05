DUT GEA pour Gestion des Entreprises et des Administrations. En deux années (bientôt trois, avec le passage au BUT), ce diplôme forme les étudiants aux vastes domaines des ressources humaines, de la gestion d'entreprise et de la comptabilité.

Accéder au monde des ressources humaines et de la comptabilité avec le DUT GEA © Getty - PhotoAlto/Eric Audras