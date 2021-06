Accéder au prestigieux métier d'architecte d'intérieur grâce au BTS ERA

Devenir architecte d'intérieur, ça vous tente ? Le BTS Étude et Réalisation d'Agencement fait partie du parcours pour faire ce métier passionnant ! Une formation en alternance, très professionnalisante !

Accéder à l'architecture d'intérieur

Le BTS ERA peut permettre de devenir architecte d'intérieur, après avoir suivi une école d'architecte. Mais il est aussi possible d'intégrer directement les métiers d'assistant d'architecte ou de travailler en bureau d'études. Pour la suite, il est aussi possible de se tourner vers des écoles d'art et du design.

Une addition de matières générales et techniques

Comme toute formation, le BTS ERA dispense des cours théoriques et généralistes. Mais il propose également un grand nombre d'enseignements techniques, notamment le design, le dessin, l'architecture ou encore la gestion.

