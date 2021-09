Accéder aux métiers du graphisme avec le DNMADE design graphique

Une formation en partie dispensée par des professionnels, avec beaucoup d'ateliers pratiques et un mémoire à produire lors de la troisième année.

Le DNMADE (Diplôme national des métiers d’arts et du design) est une formation de trois ans qui forme aux métiers de l'art et du design. Il existe 14 mentions différentes, allant de l'animation aux instruments en passant par la mode. Cette formation est accessible aux titulaires d'un niveau baccalauréat et délivre un niveau licence.

La formation est dispensée au lycée Pasteur de Besançon, et pour en savoir plus sur le DNMADE design graphique cliquez sur ce lien !