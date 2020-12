Apprendre la relation client avec le BTS NDRC bisontin

Et c'est à ça essentiellement que prépare ce BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client). On peut ensuite travailler partout où la relation client est le cœur du métier : vendeur automobile, banquier et commercial, évidemment !

Après avoir écouté la chronique, s'il y avait encore quelques zones d'ombre, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la formation en cliquant ici !