Assurer la maintenance des machines de production avec le BTS Maintenance des systèmes de production

Le BTS Maintenance des Systèmes, option Systèmes de production, permet de devenir technicien de maintenance en production. Il se déroule en formation initiale et dure deux ans.

C'est le Lycée Paul-Émile Victor, à Champagnole, qui propose cette formation. Le but étant de préparer au métier de technicien de maintenance de production, c'est-à-dire de se former à réparer les machines et faire en sorte qu'elles ne tombent pas en panne, pour éviter l'interruption d'une chaîne de production.

La formation est en 100% initial, mais elle apporte quand même beaucoup de savoirs techniques et professionnalisants, notamment les techniques de maintenance, le câblage électrique ou encore la lecture des schémas en lien avec les machines (hydrauliques, pneumatiques, électriques).

C'est un secteur qui recrute beaucoup, alors s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'établissement en cliquant ici.