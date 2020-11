Devenir barman, ça s'apprend, avec la Mention Complémentaire proposée à Poligny

Devenir médecin généraliste grâce à la licence de médecine

En 3ème année, il reste six ans d'étude à Camille avant de passer son diplôme. Elle souhaite devenir médecin généraliste et pour ça, elle est évidemment en licence de médecine. Au programme : un après-midi de stage par semaine et des cours sur les symptômes et les grands appareils du corps...