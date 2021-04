Devenir chargé de communication pour une collectivité grâce à la licence pro Communication Publique

La licence professionnelle Communication Publique est proposée à Besançon et permet de devenir chargé de communication dans le service public, au sein du collectivité.

Une formation en alternance

Arthur est en apprentissage, mais la formation est aussi proposée en initial.

On met en œuvre ce qu'on apprend au quotidien à l'IUT, Arthur

L'alternance permet d'acquérir plus d'expérience et de se former aux côtés de professionnels du métier.

Contenu des cours

Qu'est-ce que le service public ? Comment rédiger des communiqués ? Des interrogations auxquelles répondent les cours dispensés pendant un an au sein de cette licence professionnelle. La communication de crise, la communication institutionnelle ou encore la communication évènementielle font également partie du cursus.

Et avant ?

La licence professionnelle s'intègre après un bac + 2 (un DUT ou un BTS, par exemple). Arthur a suivi auparavant un DUT Information-Communication, que France Bleu Besançon vous a présenté dans l'Étudiant du jour grâce au portrait de Jules ou à celui de Nisa.

Pour la suite

Après cette licence, on peut ensuite devenir chargé de communication dans la fonction publique ou journaliste institutionnel.

Pour tout savoir sur cette formation, vous pouvez consulter le site de l'Université de Franche-Comté en cliquant ici.