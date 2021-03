Devenir chargée de clientèle avec le BTS Technico-commercial, option Produits alimentaires et boisson

En commerce, il est très important de connaître son secteur. Aujourd'hui, on demande aux étudiants d'être de plus en plus polyvalents. Le BTS Technico-commercial et ses multiples options offre la possibilité de se spécialiser dans un domaine. Pour Angélique, c'est les produits alimentaires et les boissons.

En BTS Technico-commercial, les étudiants sont formés pour avoir des compétences commerciales et un savoir technique (d'où la notion de technico-commercial). Grâce à l'option Produits alimentaires et boisson, les étudiants se préparent pour ensuite travailler dans l'agroalimentaire en tant que vendeurs-négociateurs ou chargés de clientèle.

Il est également possible de poursuivre ses études vers des licences professionnelles. Au quotidien, le programme est varié : anglais de l'alimentaire, cours sur la vente directe, économie, marketing et gestion.

Pour en savoir plus, cliquez ici pour accéder à la fiche formation sur le site du lycée François Xavier à Besançon.