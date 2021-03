Devenir chargée de communication grâce à la licence professionnelle MOSEL en apprentissage

Cette licence professionnelle prépare aux domaines de la communication et de l'événementiel. D'où son nom : MOSEL. Non pas comme le département, mais pour Marketing des Organisations du Spectacle, de l'Évènementiel et des Loisirs. Elle s'intègre après deux ans d'études supérieures.

En alternance ou en initial

Au programme, ce ne sont pas moins de 420 heures de cours dispensés sur l'année, avec plus de 50% d'intervenants venus du monde professionnel. La licence pro MOSEL peut se faire en alternance ou en formation initiale. Marlène, elle, a choisi l'alternance en agence événementielle en tant que chargée de communication pour mettre en pratique ses connaissances théoriques.

Si vous souhaitez découvrir la licence pro MOSEL en formation initiale, vous pouvez découvrir le portrait d'Hugo réalisé dans l'Étudiant du jour en cliquant ici.

