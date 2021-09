Devenir community manager, webdesigner ou encore chargé des relations publiques avec un DUT

Le DUT information et communication est accessible sur dossier et entretien collectif. Pour l'intégrer, il faut de la motivation et de la culture. Plusieurs parcours sont proposés, le premier se centre sur la publicité et le second est orienté sur la communication des organisations. Après ce DUT, il est possible de poursuivre ses études et d'obtenir un niveau licence en intégrant la licence information et communication de l'Université de Franche-Comté.

Pour trouver toutes les informations sur la filière, c'est juste ici.