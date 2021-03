Devenir courtier en assurance avec le BTS Assurance à Besançon

Au programme de ce BTS en alternance : enseignements généraux et enseignements techniques, accompagnés évidemment de périodes en entreprise. Le but : se former aux métiers de l'assurance.

Il est proposé au Lycée Ledoux à Besançon. Son programme de cours est composé d'enseignements généraux (culture générale, anglais) et d'enseignements techniques et professionnels (bases de l'assurance, culture professionnelle, vente, gestion des sinistres et relation clients).

Robin est en alternance dans un cabinet de courtage et se charge, comme ses collègues, de faire l'intermédiaire entre les clients et les assurances.

Ce BTS Assurance permet aussi des poursuites d'études vers des licences professionnelles (banque-assurance, assurance, gestion de patrimoine) et pourquoi pas des masters. Le but étant d'avoir davantage d'expériences.

Pour information, ce BTS Assurance est également proposé à Montbéliard. France Bleu vous l'a fait découvrir grâce au portrait de Manon (découvrez-le en cliquant ici !)

Envie d'aller plus loin ou d'en savoir plus ? Un petit tour sur le site du lycée Ledoux devrait vous permettre d'y voir plus clair... C'est par ici !