Devenir directrice d'hôtel ou de restaurant avec le BTS MHR

Cours d'entrepreneuriat, de management et de pilotage d'entreprise. Voilà ce qui attend les futurs étudiants en BTS Management d'Hôtellerie-Restauration. Benjamine suit le parcours de management d'unité de production culinaire.

Contenu de formation

Au programme : des cours d'entreprenariat pour apprendre à construire une entreprise, de langues vivantes, de management, de pilotage d'entreprise, d'économie ou encore de gestion.

Poursuite d'études

Intégrer le milieu professionnel après ce BTS MHR est tout à fait possible. Néanmoins, il est conseillé de poursuivre vers une licence professionnelle pour pouvoir diriger un établissement, ou faire des mentions complémentaires Pâtisserie, Traiteur ou Chocolatier pour s'ouvrir plus de portes et mieux connaître le métier.

La formation scolaire ou en alternance est dispensée à Poligny. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour en savoir plus en consultant le site de l'établissement.