Devenir économiste de la construction avec le BTS EEC

EEC, pour Étude et Économie de la Construction. Ce BTS en alternance se déroule à Besançon et prépare à travailler dans le bâtiment en tant qu'économiste de la construction.

L'économiste de la construction sera responsable du chiffrage de l'ensemble des coûts d'une construction pour un chantier. Ainsi, c'est lui qui déterminera si un chantier est réalisable économiquement ou non. Une fois le projet validé, c'est lui qui chiffrera, avec le plus de précision possible, les coûts totaux du chantier.

Léo est en alternance dans une entreprise spécialisée dans le bardage, la toiture et l'étanchéité. En cours, les étudiants suivent quelques unités de cours généraux (français, mathématiques, sciences physiques, langue vivante), et évidemment des enseignements professionnels.

