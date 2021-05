Et pourquoi pas devenir préfet ? La licence AES est un bon début pour intégrer la haute fonction publique !

La licence AES est une licence de gestion. Elle propose de préparer à l'intégration de collectivités publiques ou d'entreprises privées pour la gestion administrative, économique et humaine. Mais grâce à elle, on peut également intégrer la haute fonction publique !

Deux parcours, deux horizons

Dès la troisième année, les étudiants choisissent entre le parcours ETP (pour en apprendre davantage sur le secteur public et travailler en collectivité territoriale) et le parcours AGE (pour apprendre le fonctionnement administratif et économique d'une entreprise privée).

Zoom sur le parcours public (ETP)

Les étudiants y suivent des cours d'économie, de droit et de sciences politiques. Le but étant ensuite d'entrer dans la fonction publique et de travailler dans une collectivité territoriale (mairie, préfecture) ou dans la haute fonction publique.

La licence AES est pluridisciplinaire et permet de donner un gros bagage en sciences sociales. Elle est proposée à l'UFR SJEPG de Besançon. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer ici pour consulter la fiche formation.