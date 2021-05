Ils fabriquent votre pain tous les jours : ils suivent un CAP Boulanger en apprentissage

Saviez-vous que selon une étude, 90 % des Français consomment du pain chaque jour ? La boulangerie est donc un secteur qui recrute et le CAP Boulanger propose en deux ans d'apprendre tous les rouages du métier.

Pour apprendre à faire du pain

C'est on ne peut plus simplement que Léo décrit les apprentissages de sa formation, qui propose d'apprendre à fabriquer du pain et des viennoiseries. En apprentissage, ce CAP permet aussi de découvrir les rouages du métier au sein du monde professionnel.

En apprentissage, on découvre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école mais qu'il est important de savoir

Quelques formations connexes

Beaucoup de CAP sont assez complémentaires et permettent d'ajouter plusieurs cordes à son arc. Ainsi il est possible, avant ou après cette formation, de suivre un CAP Chocolaterie, un CAP Pâtisserie ou encore un Brevet Technique des Métiers.

La formation permettant de devenir boulanger est proposée au CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon. Pour en savoir plus, cliquez ici et rendez-vous sur le site de l'établissement.